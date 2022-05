Eine nachhaltige und auf die eigenen Bedürfnisse angepasste Brille - das ist das neue Konzept der Firma Lasnik aus der Weststeiermark. Seit dem Herbst des letzten Jahres tüftelt der Familienbetrieb an der neuen Brillenlinie, die zum größten Teil direkt am Standort des Firmensitzes in Rosental hergestellt wird. "Unser Gedanke war, dass vielen Menschen vorab komplett fertiggestellte Brillen nicht passen, wir wollten eine Möglichkeit schaffen, Brillen individuell anzupassen und sie gleichzeitig regional produzieren zu lassen", sagt Martin Lasnik.