Am Dienstagnachmittag (11. Mai) kam es in Rosental an der Kainach um 15.59 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung gegenüber der Jet-Tankstelle in Richtung Obi-Markt. Ein Motorradfahrer war aus bislang unbekannter Ursache mit zwei Pkw kollidiert und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.