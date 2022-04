Weststeirische Kinder ritterten um den Sieg bei Felix Neureuthers Sportbewerb

150 Kinder in 14 Teams traten in der Sporthalle Köflach an 12 Stationen gegeneinander an, um am Ende den Regionalentscheid der "Beweg dich schlau"-Initiative zu gewinnen. Felix Neureuther selbst kam leider nicht vorbei.