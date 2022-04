Ein schwerer Unfall, der für den Lenker zum Glück glimpflich endete, passierte am Mittwoch, dem 20. April, auf der Südautobahn bei Modriach. Ein Lenker, der mit seinem Auto in Fahrtrichtung Graz unterwegs war, hatte kurz vor 6 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren. Der VW Golf prallte in der Folge frontal gegen die Leitschiene und blieb danach mitten auf der Fahrbahn – verkehrt zur Fahrtrichtung – stehen.