Die Energiepreise steigen und die Klimakrise macht keine Pause. Neue Modelle in Bezug auf Energiegewinnung und Verbrauch sind ein Gebot der Stunde. Auf ein völlig neues Konzept setzt man in der Gemeinde Geistthal-Södingberg: "Über eine Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) möchten wir Strom, der durch die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Volksschule Södingberg erzeugt wird und den wir nicht selbst verbrauchen, an Haushalte in unmittelbarer Nähe weitergeben", schildert Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig. Damit könnten sieben Haushalte aus der näheren Umgebung versorgt werden. Die Abnehmer bezahlen einen günstigeren Strompreis und in die Gemeindekasse fließt mehr Geld, als der Energieversorger für die nicht selbst verbrauchte Menge, die ins Netz eingespeist wird, vergütet.