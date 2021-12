Ab Donnerstag, dem 16. Dezember, startet die "Exit the Rathaus" Christmas Edition in Köflach. Am 17. lädt Voitsberg zum "Advent um den Christbaum" und am 18. findet der Köflacher Christkindlmarkt statt.

Kurz vor dem vierten Adventsonntag darf es nun also doch noch weihnachtlich in den weststeirischen Städten werden. Ab 16. Dezember öffnen sich die Tore der "Exit the Rathaus" Christmas Edition – der zweite Teil jenes Escape Rooms, der zu Halloween das erste Mal Rätselfreunde ins Köflacher Rathaus lockte. Während im Oktober das Gruseln im Mittelpunkt stand, dreht sich diesmal alles um die Rettung des Weihnachtsfestes. Weihnachtself Valentin hat nämlich nur Unsinn im Kopf und hinterlässt überall, wo er hinkommt, Chaos. Die Rätsel für Gruppen von drei bis sechs Personen sind so angepasst, dass sie für Kinder und Erwachsene geeignet sind. Bei Kindern unter 12 Jahren muss allerdings ein Erwachsener dabei sein. Die Flugtickets zum Nordpol (zum Preis von 15 Euro) sind im Stadtmarketing in Köflach erhältlich. Gestartet wird im Stundentakt von 16. bis 30. Dezember jeweils von 15 bis 20 Uhr.