Die Freiwilligen Feuerwehren Stallhofen und Köppling löschten am 6. Oktober ein brennendes Gartenhaus.

Gegen 10 Uhr vormittags führte am Mittwoch, dem 6. Oktober, ein Kurzschluss in der Poolfilteranlage eines Grundstückes in Stallhofen zum Brand eines Gartenhauses. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stallhofen und Köppling rückten mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen zum groß angelegten Löscheinsatz aus.