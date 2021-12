Facebook

Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was gibt es Neues im Westen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – chronologisch gelistet:

15. Dezember

Spatenstich in Rosental

Fünfzehn neue Wohnungen entstehen in den "Hollywood Hills" von Rosental an der Kainach: Die Siedlungsgenossenschaft Köflach und Vobis Kommunalbau schaffen am Wiesenweg fünf neue Wohnhäuser - die Nummern 9 bis 13. Die Bauarbeiter werkeln trotz der winterlichen bedingungen schon fleißig, sogar während des feierlichen Spatenstichs am 15. Dezember wurden Erde und frischer Beton angeliefert.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 3,8 Millionen Euro, die Wohnungen sollen, wenn alles nach Plan läuft, im Jahr 2023 an ihre neuen Besitzer übergeben werden. "Die Lage könnte kaum besser sein", freut sich Bürgermeister Johannes Schmid. Die Wohnungen am Wiesenweg blicken ins freie, unbebaute Tal - nämlich auf ein Areal des einstigen Tagebaus. Für Schmid sei wichtig, dass die verbaute Fläche gut genutzt wird: "Auch mit der Ressource Platz muss sparsam umgegangen werden, gerade in den heutigen Zeiten. Durch die verdichtete Bauweise gelingt das bei diesem Projekt gut."

Bei winterlichen Bedingungen wurde der Spatenstich durchgeführt Foto © Georg Tomaschek

13. Dezember

Feuerwehrjugend verteilt Friedenslicht in Mooskirchen

Die Feuerwehrjugend der Marktgemeinde Mooskirchen wird auch heuer wieder am heiligen Abend das Friedenslicht aus Bethlehem in alle Haushalte der Gemeinde tragen. Um 8 Uhr wird das Licht in der Pfarrkirche von Provisor Wolfgang Pristavec gesegnet. Ab etwa 9 Uhr sind die jugendlichen dann in der Gemeinde unterwegs – zusätzliche Entnahmestellen für das Licht wird es auch während der Feiertage im Rüsthaus der Feuerwehr und in der Aufbahrungshalle geben. "Auf diese Weise können wir Freude und Licht in die haushalte tragen", so Bürgermeister Engelbert Huber. "Und zwar kontaktlos, durch Abgabe oder das vor die Tür stellen, wie es die Schutzmaßnahmen verlangen."