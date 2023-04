Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalls gegeben? Kurzum, was gibt es Neues im Westen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – chronologisch gelistet:

29. April

Flohmarkt am Montag in Kainach

Nach Herzenslust kramen, suchen, schmökern, fündig werden und feilschen, das kann man am Montag, dem 1. Mai, ab 7 Uhr beim Flohmarkt am Dorfplatz in Kainach. Zahlreiche Privatpersonen bieten unter dem Motto „Wer suchet, der findet, Feilschen erlaubt“ eine große Auswahl an Gläsern, Bildern, Tischwäsche, Bücher, Handwerk, Hobbyartikel und vielerlei Krimskrams zum Stöbern an.