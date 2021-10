Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In unserem Format "Kurznachrichten" liefern wir aktuelle Nachrichten querbeet durch den Bezirk Voitsberg. Zum Durchklicken und Durchschauen!

Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was gibt es Neues im Westen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region - chronologisch gelistet:

7. Oktober

Dreharbeiten in Maria Lankowitz

Im Gasthaus Grabenmühle in Maria Lankowitz wurde kürzlich der beliebte ServusTV Musikantenstammtisch aufgezeichnet. Unter dem Motto „Der Steirische Brauch“ spielten die Pignitter Buam, die Steirische Blas und die Schülcherleitnmusi Musikstücke der legendären Kern Buam. Die bekannten Moderatoren Conny Bürgler und Richard Deutinger führten in bewährter Weise durch das Programm. Die Sendung wird am 12.November 2021 um 21.10 Uhr auf ServusTV ausgestrahlt.

Bei den Dreharbeiten im Gasthaus Grabenmühle standen auch die Musiker der Schülcherleitnmusi vor der Kamera Foto © Cescutti

75 Jahre Sind-und Spielgruppe Köflach

Unter dem Motto "Vielseitig angestimmt" lädt die Sing- und Spielgruppe Köflach am 16. Oktober zur CD-Präsentation ins Volksheim Köflach ein. Anlass ist das 75-Jahr-Jubiläum des Vereins, dessen Sänger sind sehr freuen "nach der langen Coronapause entldich wieder singen zu dürfen", so Chorleiterin Krista Mürzl. 20 Jahre steht sie dem Chor nun schon musikalisch vor und sie sieht die CD als "Resümee der verschiedenen Stile und Entwicklungen des Chors." Als musikalische Gäste unterstützen die Gruppe "Ragpack" sowie Karl Heinz Zapfl am Klavier.