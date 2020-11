Facebook

Reinhold und Adelheid Tittel verkaufen Kastanien beim Wez © Heike Krusch

Das Jubiläumsjahr haben sich der Verein und Kindergarten „Kind Sein“ in Krems anders vorgestellt. 25 Jahre wird der Verein heuer alt. Gegründet wurde er 2005 von engagierten Eltern, die die wertschätzende Arbeit mit Kindern auf Augenhöhe und gesunde Ernährung fokussierten.

Reinhold Tittel, der mit seiner Frau Adelheid den Verein führt, lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. „Ich bin stolz darauf, was aus dem Verein in 25 Jahren geworden ist. Vor allem seit ich Kassier bin, hat sich neben dem Kindergartenbetrieb einiges getan“, so der Voitsberger. Seit zwei Jahren bekleidet er diesen Posten und hat seitdem einige Projekte ins Leben gerufen, um nicht nur den Kindern im Kindergarten, sondern auch dem Bezirk Voitsberg etwas Gutes zu tun.