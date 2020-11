Facebook

Die hohle Linde wurde gefällt und abtransportiert © Privat

Mehr als 300 Jahre alt war die Linde, die in der Köflacher Innenstadt stand. Am Donnerstag musste der Baum aber nun gefällt werden. „Die Linde galt aufgrund ihres Alters eigentlich als Naturdenkmal“, so Bürgermeister Helmut Linhart. „Doch vor Kurzem ist ein 50 Kilogramm schwerer, dicker Ast auf eine Bank gekracht, die unter dem Baum stand.“ Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt, er rief aber die Gemeinde auf den Plan. „Man mag sich nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn der Ast jemanden getroffen hätte. Die Person hätte wahrscheinlich nicht überlebt“, so Linhart. „Der Baum war innen außerdem bereits seit Jahren hohl und nicht mehr gesund.“