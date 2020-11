Facebook

Feuerwehr im Einsatz © Rombold

75 Feuererwehrleute waren am Nachmittag des Allerheiligentages bei einem Nebengebäudebrand in Geistthal-Södingberg im Einsatz. Das Feuer war kurz vor 15 Uhr in einem kleinen Nebengebäude eines Anwesens ausgebrochen. Grund für das Feuer dürfte das Heizrohr eines selbstgebauten Schwedenofens gewesen sein, dessen Wärmeausstrahlung laut Ermittlungen der Landespolizeidirektion die Dämmung in Brand gesteckt habe.