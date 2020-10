Facebook

© Jürgen Fuchs

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Stallhofen. Ein Landwirt (60) wollte das verstopfte Streuwerk eines Miststreuers ausputzen, dabei setzte sich der Streuer wieder in Bewegung und erfasste den Unterarm des Landwirts. Der 60-Jährige wurde mit schweren Unterarmverletzungen vor Ort vom Roten Kreuz versorgt und danach vom Rettungshubschrauber C 12 ins UKH nach Graz geflogen.