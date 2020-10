Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Voitsberg haben Autofahrer demnächst wieder freie Fahrt © Rainer Brinskelle

Aufatmen können Autofahrer und Anrainer in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg. Spätestens am Freitag wird die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Derzeit wird die Fahrbahn asphaltiert. "Wir sind froh, dass es jetzt doch schneller gegangen ist, als erwartet", so Bürgermeister Bernd Osprian. "Ich bin mir sicher, dass die Leute erleichtert sein werden, dass wieder beide Spuren befahrbar sind."