Kleine Zeitung +

Gemeinderat Bärnbach Größte Fotovoltaik-Anlage Österreichs wird auf Schiene gebracht

Raumordnung und Budget waren am Dienstag die dominierenden Themen in der Gemeinderatssitzung in Bärnbach. Bis Ende dieses Jahres will die Gemeinde "ihre Hausaufgaben" in Bezug auf das geplante Fotovoltaik-Projekt erledigen.