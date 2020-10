Journalistisch geprüfte Infos für unsere Leser, damit sie die kleinen und großen Entscheidungen des Lebens selbst in der Hand haben: Seit drei Jahrzehnten berichtet die Kleine Zeitung für die Menschen im Bezirk Voitsberg. Wir haben uns umgehört, wann Sie zuletzt in ihrem Leben etwas selbst in der Hand hatten.

Anton Brand ist als selbstständiger Besamungstechniker unterwegs © Karl Mayer

Seit drei Jahrzehnten berichten die Redakteure der Kleinen Zeitung iim Bezirk Voitsberg über die Geschehnisse im gleichnamigen Bezirk. Was damals als beherzter zeitungsverlegerischer Feldversuch begann, ist heute längst Ausweis einer einzigartigen Nahebeziehung der Kleinen Zeitung mit ihren Usern und Lesern.

Egal ob auf Papier oder über unsere digitalen Plattformen: Wir versorgen die Menschen der Region mit journalistisch geprüften Fakten und lassen sie wissen, was hinter den Kulissen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft läuft - damit sie die großen und kleinen Entscheidungen des Lebens im Bezirk Weiz informiert und unabhängig treffen können. Damit sie es selber in der Hand haben.

Wir haben uns auf der Straße unter Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks umgehört, wann sie in ihrem Leben zuletzt etwas selbst in der Hand hatten.