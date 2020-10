Personen, die ebenfalls vorigen Dienstag Gast in der Therme in Köflach waren, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten. Ein weiterer Todesfall gemeldet.

Die Therme Nova in Köflach © Therme Nova

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person ist am vergangenen Dienstag zu Besuch in der Therme Nova im weststeirischen Köflach gewesen. Die Landessanitätsdirektion Steiermark ersucht daher alle anderen Thermengäste, die ebenfalls zwischen 11 Uhr und 18 Uhr dort waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Bei Symptomen sollte umgehend das Gesundheitstelefon 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden, hieß es am Montag.

Beim Gesundheitstelefon sollte jedenfalls erwähnt werden, dass man ebenfalls an diesem Tag Gast in der Therme Nova war.

Weiterer Todesfall

Am Montag vermeldete der Landespressedienst außerdem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine Frau (Jahrgang 1958) aus dem Bezirk Murtal ist verstorben. Es ist das 176. Todesopfer in der Steiermark und das zweite im Bezirk Murtal.

49 Neuinfektionen wurden in der Steiermark in den letzten 24 Stunden verzeichnet. Gestigen ist auch die Zahl der Spitalspatienten: 51 Personen (plus 7) sind hospitalisiert, sieben davon auf der Intensivstation (plus zwei). Aktiv infiziert waren mit Stand Sonntagabend 741 Menschen in der Steiermark.