Am Tag danach: Das verunfallte Hagelabwehr-Flugzeug © Rotes Kreuz

"Ich bin überglücklich, dass beide überlebt haben. Sie werden eben operiert und wir werden heute noch mit dem Piloten uns zusammensetzen“ – kaum zu glauben, was Josef Mündler, Obmann der Steirischen Hagelabwehr Genossenschaft, Sonntag Früh zu berichten weiß. Denn es ist nur wenige Stunden her, dass zwei seiner Piloten – ein Grazer (46) und ein Südoststeirer (46) – mit einer Cessna 182 im unwegsamen Gebiet zwischen Köflach und Gaberl im Hagelsturm abgestürzt sind. „Es ist der erste derartige Unfall überhaupt, weder in Österreich noch in Deutschland hat es so etwas bisher gegeben“, ist Mündler schockiert.