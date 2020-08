Facebook

Auch wenn es schwere Verletzungen gab. Ein Riesenglück hatten zwei steirische Hagelflieger, dass sie überlebten, als sie am Samstag gegen 18.25 Uhr im Bereich der Ortschaft Hochgößnitz zwischen Maria Lankowitz und dem Alten Almhaus/Gaberl abstürzten. Es war eine starke Hagelzelle, die sie richtiggehend in eine Art halb bewaldete Schlucht und auf den Boden drückte, wie Stefan Auer, Pilot des Rettungshubschraubers C 12, stationiert in Graz, erzählte.