Am Dienstag, dem 4. August 2020, wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems zu einer Hangrutschung am Panoramaweg in Voitsberg alarmiert. Zudem mussten zwei umgestürzte Bäume von der Arnsteinstraße beseitigt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Krems musste die Hangrutschung am Panoramaweg in Voitsberg sichern © FF Krems

Nach den schweren Unwettern am Montag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krems auch am Dienstag zu Unwettereinsätzen gerufen - so etwa am Panoramaweg in Voitsberg. "Wir wurden vom Bauhof Voitsberg verständigt, dass es dort eine Hangrutschung gegeben hat und sich Risse im oberen Bereich des Hanges befinden", schildert Günter Poschner, Kommandant der FF Krems. Insgesamt acht Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz, um die Rutschung mit Planen abzudecken, damit nicht noch mehr Wasser in das aufgeweichte Erdreich eindringen kann.