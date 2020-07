Facebook

Ligist bekommt eine vierte Kindergartengruppe © Heinz Kürzl

Eigentlich hätte bereits am Montag die Errichtung einer vierten Kindergartengruppe im Ortsteil Unterwald in Ligist offiziell beschlossen werden sollen. Aufgrund geringer Anmeldezahlen verzögerte sich die Entscheidung allerdings. Nun wurde der Bau der neuen Gruppe aber final fixiert. „Am Dienstagabend wurde der Beschluss gefällt“, so Bürgermeister Johann Nestler. Zu den sieben neuen Anmeldungen, die am Montag für das neue Kindergartenjahr auflagen, kamen bis zum darauffolgenden Tag noch einmal sechs hinzu. „Mit dreizehn Kindern können wir die neue Gruppe in Unterwald aufmachen“, freut sich der Bürgermeister. „So haben jetzt auch die Dreijährigen einen fixen Betreuungsplatz.“ Im Gemeinderat war bereits im Mai über die vierte Gruppe abgestimmt worden.