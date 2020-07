Drei Kindergartengruppen gibt es in Ligist bereits. Nun überlegt die Gemeinde, in Unterwald in eine vierte einzurichten.

Eine vierte Kindergartengruppe wäre in Unterwald geplant © Heike Krusch

Mit drei Kindergartengruppen und einer Kinderkrippe scheint die Gemeinde Ligist mit knapp über 3000 Einwohnern gut aufgestellt zu sein. Doch die Bedarfserhebung im heurigen Frühjahr zeigte ein anderes Bild. 14 Ligister Kinder wären demnach im Herbst ohne einen Betreuungsplatz, was die Familien vor eine schwierige Situation stellt. „Das haben wir zum Anlass genommen, um beim Land um die Erweiterung um eine vierte Gruppe anzusuchen“, erzählt Bürgermeister Johann Nestler (ÖVP). Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Die Begründung: Es sei den Eltern zumutbar, ihre Kinder in Einrichtungen in anderen Gemeinden unterzubringen. Aber der Unmut in der Bevölkerung stieg. Einer zweiten Anfrage des Bürgermeisters wurde schließlich stattgegeben. Zu den 14 Ligister Kindern kamen nämlich auch noch vier Kinder aus dem benachbarten Krottendorf-Gaisfeld, die keinen Kindergartenplatz hatten.