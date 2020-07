Facebook

Unachtsame Hundehalter lösten am Sonntagnachmittag (Alarmzeit 16:55) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Bärnbach aus: Die Freiwillige Feuerwehr musste einen bereits sehr benommenen Hund retten, der in einem abgestellten Pkw zurückgelassen worden war. "Wir mussten die Scheibe einschlagen, im Auto hatte es bereits mehr als 45 Grad", berichtet Kommandant Bernhard Haller. Die ortsfremden Besitzer wurden schließlich von der Polizei in einer Gaststätte ausfindig gemacht.