An der "Adeg-Rampe" nahe des Kreisverkehrs in Söding-St.Johann ist es Freitagmittag zum wiederholten Mal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde niemand.

Rund zweimal im Monat muss die Feuerwehr an dieser unfallträchtigen Stelle aushelfen © Feuerwehr Söding

Jetzt ist schon wieder was passiert. Was, angelehnt an die Brenner-Krimis von Wolf Haas, sehr flapsig klingt, ist bei der sogenannten "Adeg-Rampe" nahe des Kreisverkehrs in Söding aber fast Alltag. Freitagmittag mussten die Einsatzkräfte wieder einmal ausrücken, weil zwei Autos an der unfallträchtigen Straße aneinander gefahren sind. "Wir sind fast zweimal im Monat genau dort im Einsatz", sagt Christian Reinisch von der Feuerwehr Söding.