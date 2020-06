Facebook

Sunday Uwagboe (55) mit dem Strafzettel für Lärmerregung © Rainer Brinskelle

In Amerika gibt es seit Tagen Ausschreitungen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei seiner Verhaftung zu Tode kam. Dass auch unsere Region in Bezug auf Rassismus keine Insel der Seligen ist, musste Sunday Uwagboe (55), der in Nigeria geboren wurde, erst vor Kurzem offenbar am eigenen Leib erfahren.