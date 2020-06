Montagnachmittag geriet eine Küche in einem Einfamilienhaus in Brand. Es entstand Sachschaden, beide Bewohner blieben unverletzt.

© FUCHS Juergen

Am Pfingstwochenende waren die Feuerwehren gefordert. Der Brand eines Wirtschaftsgebäudes in St. Lamprecht löste einen Großeinsatz aus, und bei der Reparatur eines Quads fing in Hitzendorf ebenso ein Wirtschaftsgebäude Feuer. Am Montag geriet dann ein Einfamilienhaus in Voitsberg in Brand.