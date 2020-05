Kleine Zeitung +

Soziales Engagement Lebenshilfe-Kunden absolvieren Praktikum in Köflach

Weil aufgrund der Corona-Krise die Arbeitsmöglichkeiten für Kunden des Projekts "Team A Plus) begrenzt sind, bot die Stadt Köflach zwei Projektteilnehmern ein Praktikum in der Stadtgemeinde an.