Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Corona-Situation im Bezirk Voitsberg: Es befinden sich weniger Erkrankte in Quarantäne oder Personen unter Beobachtung als noch zu Beginn des Monats.

Die Zahl der Corona-Erkrankten im Bezirk Voitsberg stieg im Verlauf des Monats leicht an – auf aktuell 102 Fälle – es befinden sich allerdings immer weniger Erkrankte in Quarantäne, zuletzt waren es nur mehr 20 Patienten. Auch die Anzahl der Weststeirer in Absonderung, unter Selbstbeobachtung oder unter Verkehrsbeschränkung ist gesunken. Zu Beginn des Monats waren erst 17 Personen wieder genesen - diese Zahl stieg drastisch auf 78 Genesene.