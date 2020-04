Nach Kontakt mit jeweils einer am Coronavirus erkrankten Person begaben sich die Bürgermeister aus Ligist und Edelschrott in Heimisolation. Jetzt berichten sie über ihre Erfahrungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Georg Preßler begab sich vorsichtshalber in Quarantäne © Katharina Pillmayr

"Es war eine sehr intensive Zeit.“ So beschreibt Edelschrotts Bürgermeister Georg Preßler die Wochen, die er in Quarantäne in seinem Haus verbringen musste, nachdem er vorab Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person gehabt hatte. „Ich musste genau zu der Zeit in Quarantäne, als die Maßnahmen der Regierung umgesetzt werden mussten und es viel zu organisieren gab“, erinnert sich der Gemeindechef.