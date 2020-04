Facebook

Ein Kleinbus und ein Pkw krachten frontal ineinander © R. Wonisch/ Rotes Kreuz Steiermark

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstag am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr am Autobahnzubringer Mooskirchen. Der 69-jährige Lenker eines 15-sitzigen Kleinbuses erlitt nach Angaben der Polizei einen medizinischen Notfall und verlor vermutlich deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Bus befand sich nur der Lenker, es waren keine weiteren Insassen im Fahrzeug. Der Fahrer kam mit seinem Bus in den Gegenverkehrsbereich, wo er frontal auf einen entgegenkommenden Pkw stieß, in dem sich zwei Insassen befanden.