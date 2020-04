Rund 10.000 Quadratmeter Wald wurden bei dem Brand am Ostermontag in Kainach bei Voitsberg zerstört. Dank akribischer Löscharbeiten und Regen in der Nacht konnte die Feuerwehr "Brand aus" eben. Am Nachmittag wird mit einer Drohne nach restlichen Glutnestern gesucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte nach dem großen Waldbrand in Kainach bei Voitsberg vorerst "Brand aus" geben © FF Voitsberg/Kröpfl

Mehr als Hektar Mischwald wurden bei dem großen Waldbrand im Ortsteil Hadergasse in Kainach bei Voitsberg, der am Ostermontag ausgebrochen war, zerstört. Bis in die Abendstunden waren die Feuerwehrleute im Löscheinsatz, ehe man die Arbeiten in dem unwegsamen Gelände in etwa 1020 Metern Seehöhe wegen der einsetzenden Dunkelheit stoppen musste. Im Einsatz waren auch ein Hubschrauber des Innenministeriums sowie ein Helikopter des Bundesheeres.