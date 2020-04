Kleine Zeitung +

Werkzeugschmiede Fisch Tools Steirische Bohrer: Millionenauftrag für den US-Markt

Die Werkzeugschmiede Fisch Tools in St. Josef in der Weststeiermark startet einen Millionenauftrag für US-Abnehmer und peilt trotz Krise Wachstum an. Dennoch wurden fast alle der 102 Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet.