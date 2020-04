Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am kommenden Dienstag, dem 14. April, sollen die Arbeiten im Tunnel Voitsberg unter den gängigen Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden. Wann die im Mai geplante Verkehrsfreigabe stattfinden kann, ist noch unklar.

Die geplanten Tunnelsperren müssen nun in den Mai verschoben werden © Land Steiermark/A 16

Derzeit ruhen die Arbeiten in der Unterflurtrasse in Voitsberg. Nächsten Dienstag soll es wieder losgehen, bestätigt das Land Steiermark. Ab 14. April wird auch der Schwerverkehr in Richtung Köflach wieder über den Hauptplatz umgeleitet.