Die Corona-Krise hat viele Menschen in der Weststeiermark arbeitslos gemacht, das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum veröffentlichte nun als Unterstützung eine Liste aller Angebote im Rahmen der Aus- und Weiterbildung.

Nach dem Jobverlust müssen sich viele nun umorientieren © Patrick Daxenbichler

Zahlreiche Menschen haben aufgrund der Corona-Krise ihren Job verloren oder wurden von ihren Arbeitgebern in Kurzarbeit geschickt. Um eine berufliche Neu- oder Umorientierung auch in dieser Krisenzeit zu ermöglichen, hat es sich das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum zum Ziel gesetzt, Unterstützung in der Orientierungsphase zu bieten und Menschen das Finden eines passenden Angebotes zu erleichtern.