Einkaufsservice"Als woschechte Sallegger können wir das überstehen"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Landjugend Salla bietet ab sofort einen Einkaufsservice für den Ortsteil an und will somit jene Menschen, die der Risikogruppe angehören, unterstützen.

Die Sallegger Landjugend nimmt Bestellungen entgegen und kümmert sich um den Einkauf © Africa Studio

In Köflach gibt es schon seit Längerem einen „Einkaufsservice“. Dabei soll Menschen, die der sogenannten Risikogruppe in Bezug auf Covid19 angehören, geholfen werden. Damit sie sich nicht selbst in Geschäfte begeben müssen, wird für sie eingekauft. Jetzt hat die Sallegger Landjugend auch einen solchen Einkaufsservice speziell für den Ortsteil Salla installiert. Von 8 bis 11.30 Uhr kann man sich unter 0664 - 249 04 80 melden und Bestellungen abgeben.