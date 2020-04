Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Zahl der Infizierten im Bezirk Voitsberg steigt weiter an. Die Region gehört steiermarkweit zu den stärker betroffenen Bezirken.

Im Bezirk Voitsberg sind aktuell 73 Personen positiv auf das Coronavirus getestet © Rainer Brinskelle

Trotz der Maßnahmen der Behörden werden auch im Bezirk Voitsberg immer mehr Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Mit 73 Infizierten (Quelle: Gesundheitsministerium, Land Steiermark) hat Voitsberg derzeit steiermarkweit die sechsthöchste Anzahl an Erkrankten mit Stand 31. März 2020, 17 Uhr. Nachdem die Zahl in den vergangenen Tagen bei 66 Infizierten stabil war, stieg sie zu Wochenbeginn wieder an.