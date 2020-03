Nach zwölf gerissenen Schafen in Ligist in der Nacht auf Samstag wurden jetzt zwei streunende Hunde eingefangen.

Sechs alte und sechs junge Schafe wurden gerissen © (c) imago stock&people

Ein 24- jähriger Weststeirer stellte am Samstag um 10.30 Uhr mit Schrecken fest, dass insgesamt zwölf seiner Schafe gerissen worden waren. Jeweils sechs alte und sechs junge Tiere einer Herde „schwarzköpfiger Fleischschafe“ verendeten infolge von Bissverletzungen, einige Tiere hatten sich davor noch in ein angrenzendes Bachbett geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Grabenwarth (Ligist), die Schafe wurden dort auf einer umzäunten Weide zwischen einer Gemeindestraße und einem Bach gehalten.