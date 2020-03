In einer „Kik“-Filiale im Voitsberger „Blue Sky“ kam es zu einem Disput zwischen einer Frau im Rollstuhl und einer Mitarbeiterin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der „Kik“-Filiale im Voitsberger „Blue Sky“ fühlte sich eine Rollstuhlfahrerin schlecht behandelt © Simone Rendl

Eine Kleine Zeitung-Leserin wurde vor Kurzem Zeugin eines vermeintlichen Falles von Diskriminierung in der „Kik“-Filiale im Voitsberger „Blue Sky“. „Eine Dame im Rollstuhl wollte in dem Geschäft einkaufen und etwas fragen, da wurde ihr von der Verkäuferin gesagt, dass sie ohne Betreuerin nicht mehr in das Geschäft darf und sie keine Zeit hätten, sie zu bedienen“, schrieb die Leserin auch auf Facebook, wo eine Diskussion entbrannte.