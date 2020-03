Hallenbrand in Bärnbach: Starker Wind und immense Rauchentwicklung stellten die rund 160 eingesetzten Kräfte vor große Herausforderungen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Lagerhalle in Flammen

Auch Firmenfahrzeuge wurden ein Raub der Flammen © Feuerwehr/Karl Mayer

Gegen 20.30 Uhr war am Samstag in der Gewerbestraße in Bärnbach ein Feuer im Lager eines Bauunternehmens ausgebrochen. Personen sind nach Informationen der Polizei nicht verletzt worden.