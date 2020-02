Facebook

Auch die Voitsberger Feuerwehr hat schon die neuen Taferln © Stadtfeuerwehr Voitsberg

Beim Neujahrsempfang des steirischen Landesfeuerwehrverbandes am Donnerstag in Raaba konnte man schon etliche Fahrzeuge mit der nagelneuen Kennzeichentafel am Parkplatz erblicken. Die "FW"-Nummertafeln werden seit Anfang Februar für Feuerwehrfahrzeuge ausgegeben und sind in der Steiermark schon heiß begehrt.