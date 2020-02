Michael Rössl ist als Gastgeber zu seinen Wurzeln in Stallhofen heimgekehrt und legt im Familienbetrieb Wert auf Wirtshausküche.

Michael Rössl setzt als Gastgeber im Gasthof Rössl in Stallhofen auf Tradition © Videofotograf Dietmar Kump

Tradition erleben - dieses Schlagwort ist auch Teil des Marketingkonzeptes, das Michael Rössl für den Gasthof Rössl in Stallhofen im Rahmen seines Management-Lehrgangs am Wifi Salzburg erstellt hat. Frei nach dem Motto: „Wir schätzen das Alte und begeistern uns für Neues.“ Wo könnte man auch besser auf Tradition setzen, als in einem Gebäude, das bereits 1780 erbaut worden ist und seit 1830 als Gastwirtschaft bekannt war?