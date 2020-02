Freudige Nachrichten gibt es von den Gaberl Skiliften: Seit Donnerstag liegt endlich genug Schnee, die Lifte sind wieder in Betrieb.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Gaberl wird seit Donnerstag wieder gewedelt © Facebook/Gaberl 1.551m (Screenshot)

Fast einen Monat lang hatte das Skigebiet am Gaberl zugesperrt, es lag einfach zu wenig Schnee. Am Donnerstag, dem 5. Februar, dann die freudige Nachricht: "Großvati es hat geschneit! Und auf dem Gaberl fährt wieder der Lift!", posteten die Gaberl Skilifte auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Aus dem Sportgasthof Lipp heißt es konkret, dass eineinhalb Pisten (mit Abzweigung) und der Kinderlift wieder in Betrieb sind. Und weiter: "Wir hoffen aber auf mehr Schnee, derzeit verweht der Wind sehr viel."