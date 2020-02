Am Montagnachmittag kam es in einer Bärnbacher Firma zu einem Brand an einer Entlüftungsabsauganlage. Vier Feuerwehren standen mit vier Atemtrupps im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier Wehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Aufgrund eines Brandmeldealarmes waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bärnbach am Montagnachmittag zu einer Bärnbacher Firma ausgerückt. "Bereits bei der Anfahrt zum Gebäude waren aber schon die Rauchschwaden sichtbar", erzählt Einsatzleiter und Kommandant der Bärnbacher Wehr Bernhard Haller. Eine Entlüftungsabsauganlage hatte in der großen Halle des Unternehmens Feuer gefangen und es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. "Als wir am Einsatzort ankamen, war die mehrere hundert Quadratmeter große Halle bereits vollkommen verraucht", so Haller.