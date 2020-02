Eine Premiere am 70er-Ball in Köflach: Zum ersten Mal führen die Senioren eine Polonaise auf, seit einer Woche wird fleißig geprobt.

Im Gasthaus Binderwirt wird für den 70er-Ball am 12. Februar im Volksheim schon fleißig trainiert © Simone Rendl

Und noch einmal von vorne“, instruiert Ingrid Bucar. Zum ersten Mal soll am heurigen 70er-Ball im Köflacher Volksheim eine Polonaise aufgeführt werden. Bucar bringt den teilnehmenden Paaren in den Räumlichkeiten des Gasthaus Binderwirt die Schritte bei. Seit einer Woche wird schon fleißig trainiert. Acht Paare sollen am 12. Februar im Köflacher Volksheim gemeinsam auftreten. „Die genaue Anzahl an Paaren ist aber noch nicht ganz fix“, so Bucar.