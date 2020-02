Facebook

Das Red Night-Team lädt am 7. Februar zum Ball ein © Robert Cescutti

Unter dem Motto „Wir helfen helfen“ wird am Freitag, dem 7. Februar, ab 19.30 Uhr (Einlass) zur traditionellen Red Night ins Volkshaus nach Bärnbach geladen. „Nach der Eröffnung mit Musik von ,Martini Rosso‘ wird es eine Aufführung von der NMS Bärnbach mit der Tanzschule Pierre Gider in Rosental geben. Die Schüler haben das in einem Projekt einstudiert“, sagt Andreas Albrecher vom Red Night-Organisationsteam. Ebenfalls auf die Bühne gebeten werden die erfolgreichen Teilnehmer der Special Olympics, die im Tanzsport mit Gider eine Goldmedaille geholt haben. „Wir möchten sie präsentieren und ihnen zu diesem tollen Erfolg gratulieren“, so Albrecher.