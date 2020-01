Mit ersten Februar übernimmt Karin Dreyer das Kaufhaus Deutsch in Edelschrott. 112 Jahre lang war es in Familienbesitz, Monika und Gernot Deutsch leiteten den "Nah&Frisch"-Markt 18 Jahre lang.

Karin Dreyer pachtet das Traditionskaufhaus von Monika und Gernot Deutsch © Heike Krusch

So ganz kann es Karin Dreyer noch nicht glauben. Seit fünf Jahren arbeitet die gelernte Frisörin, die auch im Gastgewerbe tätig war, im Kaufhaus Deutsch in Edelschrott. Ab ersten Februar übernimmt sie die Leitung des Traditions-Kaufhauses, das seit 112 Jahren in Besitz der Familie Deutsch ist. "Ich arbeite gerne mit Leuten, ich fühle mich hier wohl, es ist genau das Richtige für mich", sagt sie. "Dass ich ab Montag aber alle Entscheidungen alleine treffen muss, macht mich schon ein bisserl nervös."