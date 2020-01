Afling, Söding, Stallhofen und Hallersdorf - am Samstag, dem 25. Jänner, wurde vielerorts im Bezirk getanzt. Wir haben die besten Bilder von den Veranstaltungen.

Mit einer schwungvollen Polonaise wurde in Hallersdorf der Ball begonnen © Robert Cescutti

Da rauchten die Sohlen im Bezirk. Traditionell geht es im Fasching heiß her im Bezirk und so luden auch am 25. Jänner gleich drei Feuerwehren zu Bällen ein. Im Freizeitclub von Södingberg (Gemeinde Geistthal-Södingberg) ging der zweite Herzerlball über die Bühne.