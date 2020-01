Am Samstagvormittag brach in einer Küche in einer Wohnung in Voitsberg ein Brand aus. Ein Hausbewohner konnte das Feuer noch selbst löschen. Die Feuerwehr suchte mit einer Wärmebildkamera nach etwaigen Glutnestern.

Am Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Voitsberg gerufen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Baumkirchnerstrasse in Voitsberg brach am Samstag, dem 25. Jänner, kurz vor 10 Uhr in der Küche ein Brand aus. Das Feuer nahm im Bereich des Elektroherds seinen Ausgang und griff auf den darüberliegenden Dunstabzug über.