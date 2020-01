Am ersten Februar lädt die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen wieder zum legendären Feuerwehrball unter dem Motto "Fire and Ice". Erstmals wird dabei ein nur für diesen Anlass gebrautes Bier kredenzt.

Gemeinsam wurde für das Ball-Bier bei "der zweiger" Hand angelegt © Christian Groeblbauer

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, in knapp einer Woche ist es soweit. Am ersten Februar laden die Kameraden der Feuerwehr Mooskirchen wieder unter dem Motto „Fire and Ice“ zum schon legendären Feuerwehrball in die NMS Mooskirchen ein.